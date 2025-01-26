FT: Дипломаты просят сделать исключение для Украины в указе о прекращении помощи США
Фото: Запорожская ОВА

Американские дипломаты призывают, чтобы распоряжение госсекретаря США Марка Рубио о прекращении иностранной помощи не распространялось на Украину. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на чиновников Бюро европейских и евразийских дел в Госдепартаменте.

Решение Рубио касается финансирования социальной инфраструктуры и экономического развития в Украине через Агентство США по международному развитию (USAID).

По данным газеты, USAID в Украине получило приказ "немедленно прекратить все текущие контракты и задания". Тем не менее, дипломаты обратились к Рубио с просьбой сделать исключение для украинского представительства USAID, ссылаясь на важность этого для национальной безопасности США.

В ответ на запрос Госдепа USAID в Украине временно приостановило выполнение предписаний о приостановлении деятельности до принятия окончательного решения.

По словам программного директора одной из киевских неправительственных организаций, с которыми общались журналисты FT, заморозка финансирования может иметь разрушительные последствия как для его организации, так и для всей страны.

  • 21 января 2025 года президент США Трамп приказал приостановить всю внешнюю помощь от Штатов на 90 дней. По его словам, помощь другим странам во многих случаях противоречит американским ценностям.
  • 23 января Голос Америки со ссылкой на информацию от Пентагона сообщил, что Украины это не касается.
  • Государственный департамент США 24 января издал приказ, на 90 дней приостанавливающий финансирование большинства программ иностранной помощи. Для Украины заморозили некоторую гуманитарную помощь. Президент Зеленский заявил, что военной поддержке Украины быть.
Читайте также
США приостанавливают иммиграционные программы, в том числе ключевую инициативу для украинцев – NYT
СШАвойнагосдепusaid