FT: Дипломаты просят сделать исключение для Украины в указе о прекращении помощи США
Американские дипломаты призывают, чтобы распоряжение госсекретаря США Марка Рубио о прекращении иностранной помощи не распространялось на Украину. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на чиновников Бюро европейских и евразийских дел в Госдепартаменте.
Решение Рубио касается финансирования социальной инфраструктуры и экономического развития в Украине через Агентство США по международному развитию (USAID).
По данным газеты, USAID в Украине получило приказ "немедленно прекратить все текущие контракты и задания". Тем не менее, дипломаты обратились к Рубио с просьбой сделать исключение для украинского представительства USAID, ссылаясь на важность этого для национальной безопасности США.
В ответ на запрос Госдепа USAID в Украине временно приостановило выполнение предписаний о приостановлении деятельности до принятия окончательного решения.
По словам программного директора одной из киевских неправительственных организаций, с которыми общались журналисты FT, заморозка финансирования может иметь разрушительные последствия как для его организации, так и для всей страны.
- 21 января 2025 года президент США Трамп приказал приостановить всю внешнюю помощь от Штатов на 90 дней. По его словам, помощь другим странам во многих случаях противоречит американским ценностям.
- 23 января Голос Америки со ссылкой на информацию от Пентагона сообщил, что Украины это не касается.
- Государственный департамент США 24 января издал приказ, на 90 дней приостанавливающий финансирование большинства программ иностранной помощи. Для Украины заморозили некоторую гуманитарную помощь. Президент Зеленский заявил, что военной поддержке Украины быть.