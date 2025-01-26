FT: Дипломаты просят сделать исключение для Украины в указе о прекращении помощи США

Госдеп США 24 января издал приказ, на 90 дней приостанавливающий финансирование большинства программ иностранной помощи, в частности для Украины

Фото: Запорожская ОВА

Американские дипломаты призывают, чтобы распоряжение госсекретаря США Марка Рубио о прекращении иностранной помощи не распространялось на Украину. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на чиновников Бюро европейских и евразийских дел в Госдепартаменте.

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Решение Рубио касается финансирования социальной инфраструктуры и экономического развития в Украине через Агентство США по международному развитию (USAID).

По данным газеты, USAID в Украине получило приказ "немедленно прекратить все текущие контракты и задания". Тем не менее, дипломаты обратились к Рубио с просьбой сделать исключение для украинского представительства USAID, ссылаясь на важность этого для национальной безопасности США.

В ответ на запрос Госдепа USAID в Украине временно приостановило выполнение предписаний о приостановлении деятельности до принятия окончательного решения.

По словам программного директора одной из киевских неправительственных организаций, с которыми общались журналисты FT, заморозка финансирования может иметь разрушительные последствия как для его организации, так и для всей страны.