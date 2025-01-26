FT: Дипломати просять зробити виняток для України в указі про припинення допомоги США

Держдеп США 24 січня видав наказ, який на 90 днів призупиняє фінансування більшості програм іноземної допомоги, зокрема для України

Фото: Запорізька ОВА

Американські дипломати закликають, щоб розпорядження держсекретаря США Марка Рубіо про припинення іноземної допомоги не поширювалося на Україну. Про це пише Financial Times із посиланням на високопосадовців Бюро європейських та євразійських справ у Держдепартаменті.

Зазначається, що рішення Рубіо стосується фінансування соціальної інфраструктури та економічного розвитку в Україні через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

За даними газети, USAID в Україні отримало наказ "негайно припинити всі поточні контракти та завдання". Проте дипломати звернулися до Рубіо з проханням зробити виняток для українського представництва USAID, посилаючись на важливість цього для національної безпеки США.

У відповідь на запит Держдепу, USAID в Україні тимчасово призупинило виконання приписів про зупинення діяльності до ухвалення остаточного рішення.

За словами програмного директора однієї з київських неурядових організацій, із яким спілкувалися журналісти FT, замороження фінансування може мати руйнівні наслідки як для його організації, так і для всієї країни.