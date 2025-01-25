Зеленський – про розпорядження Держдепу: Військова допомога Україні від США буде

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Президент Володимир Зеленський запевнив, що військова допомога Україні з боку США не припинена. Про це він заявив на пресконференції з молдовською колегою Маєю Санду на тлі розпорядження Держдепу про призупинення міжнародної допомоги.

"Знаю, що було обмеження гуманітарних програм, програм для інституцій у всьому світі. Я сфокусований на військовій допомозі. Вона не зупинена", – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання.

Державний департамент США 24 січня видав наказ, який на 90 днів призупиняє фінансування більшості програм іноземної допомоги. Для України заморозили деяку гуманітарну допомогу.