Зеленський – про розпорядження Держдепу: Військова допомога Україні від США буде
Президент Володимир Зеленський запевнив, що військова допомога Україні з боку США не припинена. Про це він заявив на пресконференції з молдовською колегою Маєю Санду на тлі розпорядження Держдепу про призупинення міжнародної допомоги.
"Знаю, що було обмеження гуманітарних програм, програм для інституцій у всьому світі. Я сфокусований на військовій допомозі. Вона не зупинена", – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання.
Державний департамент США 24 січня видав наказ, який на 90 днів призупиняє фінансування більшості програм іноземної допомоги. Для України заморозили деяку гуманітарну допомогу.
- 21 січня 2025 року президент США Трамп наказав призупинити всю зовнішню допомогу від Штатів на 90 днів. За його словами, допомога іншим країнам у багатьох випадках суперечить американським цінностям.
- 23 січня Голос Америки із посиланням на інформацію від Пентагону повідомив, що України це не стосується.