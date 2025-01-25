Держдеп США призупиняє іноземну допомогу, але військової підтримки України це не стосується

Замороження стосується проєктів в галузях охорони здоров’я, освіти та підтримки громадянського суспільства в інших країнах, зокрема в Україні

Марко Рубіо (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Видання Reuters та Politico пишуть, що Державний департамент США 24 січня видав наказ, який на 90 днів призупиняє фінансування більшості програм іноземної допомоги, зокрема підтримки України. Водночас журналіст Голос Америки Остап Яриш стверджує: у Пентагоні йому кажуть протилежне.

Зазначається, що відділ зовнішньої допомоги США надіслав телеграму новому держсекретарю Марко Рубіо, у якій зазначено, що фінансування військової допомоги Ізраїлю та Єгипту припиняється. Водночас, за даними Politico, підтримка цих країн триває, але за "законні витрати, здійснені до дати цієї "настанови" в межах чинних договорів".

За даними журналістів, нові вказівки передбачають, що фінансування не розподілятиметься навіть на програми, які вже були схвалені урядом США. Представник USAID, який побажав залишитися анонімним, повідомив Reuters, що замороження стосується проєктів в галузях охорони здоров’я, освіти та підтримки громадянського суспільства в інших країнах, зокрема в Україні.

"Співробітникам, відповідальним за проєкти в Україні, наказали зупинити всю роботу. Серед заморожених проєктів — підтримка шкіл та медична допомога, зокрема, невідкладна допомога матерям і вакцинація дітей", – заявив посадовець.

Ярош своєю чергою зазначив, що про припинення військової допомоги не йдеться.

"В Пентагоні мені кажуть протилежне – що цей указ військової підтримки не стосується. Не знаю, що саме має на увазі Politico. Підозрюю, може йтись про програму FMF (іноземне військове фінансування), але закладені кошти на підтримку України давно витратили", – написав він.