Госдеп США приостанавливает иностранную помощь, военной поддержки Украины это не касается

Заморозка касается проектов в области здравоохранения, образования и поддержки гражданского общества в других странах, в частности в Украине

Марко Рубио (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Издания Reuters и Politico пишут, что Государственный департамент США 24 января издал приказ, на 90 дней приостанавливающий финансирование большинства программ иностранной помощи, в том числе поддержки Украины. В то же время журналист Голос Америки Остап Ярыш утверждает: в Пентагоне ему говорят обратное.

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Отмечается, что отдел внешней помощи США направил телеграмму новому госсекретарю Марко Рубио, в которой отмечено, что финансирование военной помощи Израилю и Египту прекращается.

В то же время, по данным Politico, поддержка этих стран продолжается, но за "законные расходы, осуществленные до даты этого "указания" в рамках действующих договоров".

По данным журналистов, новые указания предусматривают, что финансирование не будет распределяться даже на программы, которые уже были одобрены правительством США. Представитель USAID, пожелавший остаться анонимным, сообщил Reuters, что заморозка касается проектов в области здравоохранения, образования и поддержки гражданского общества в других странах, в частности в Украине.

"Сотрудникам, ответственным за проекты в Украине, приказали остановить всю работу. Среди замороженных проектов – поддержка школ и медицинская помощь, в частности, неотложная помощь матерям и вакцинация детей", – заявил чиновник.

Ярыш в свою очередь отметил, что о прекращении военной помощи речь не идет.

"В Пентагоне мне говорят обратное – что этот указ военной поддержки не касается. Не знаю, что именно имеет в виду Politico. Подозреваю, может идти речь о программе FMF (иностранное военное финансирование), но заложенные средства на поддержку Украины давно потратили", – написал он.