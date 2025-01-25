Зеленский – о распоряжении Госдепа: Военная помощь Украине от США будет
Президент Владимир Зеленский заверил, что военная помощь Украине со стороны США не приостановлена. Об этом он заявил на пресс-конференции с молдавской коллегой Маей Санду на фоне распоряжения Госдепа о приостановлении международной помощи.
"Знаю, что было ограничение гуманитарных программ, программ для институций во всем мире. Я сфокусирован на военной помощи. Она не остановлена", – сказал Зеленский, отвечая на вопросы.
Государственный департамент США 24 января издал приказ, на 90 дней приостанавливающий финансирование большинства программ иностранной помощи. Для Украины заморозили некоторую гуманитарную помощь.
- 21 января 2025 г. президент США Трамп приказал приостановить всю внешнюю помощь от Штатов на 90 дней. По его словам, помощь другим странам во многих случаях противоречит американским ценностям.
- 23 января Голос Америки со ссылкой на информацию от Пентагона сообщил, что Украины это не касается.