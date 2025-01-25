Зеленский – о распоряжении Госдепа: Военная помощь Украине от США будет

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Президент Владимир Зеленский заверил, что военная помощь Украине со стороны США не приостановлена. Об этом он заявил на пресс-конференции с молдавской коллегой Маей Санду на фоне распоряжения Госдепа о приостановлении международной помощи.

"Знаю, что было ограничение гуманитарных программ, программ для институций во всем мире. Я сфокусирован на военной помощи. Она не остановлена", – сказал Зеленский, отвечая на вопросы.

Государственный департамент США 24 января издал приказ, на 90 дней приостанавливающий финансирование большинства программ иностранной помощи. Для Украины заморозили некоторую гуманитарную помощь.