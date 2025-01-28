Офис президента будет говорить с США, чтобы возобновить финансирование по USAID – Верещук
В ближайшее время Офис президента проведет консультации с американскими партнерами по замороженному финансированию Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом сообщила заместитель руководителя ОП Ирина Верещук.
"Да, это [приостановка финансирования USAID] неожиданная и неприятная новость: и для власти, и для общественного сектора. Но это не первое и не последнее испытание, которое мы должны преодолеть. Я занимаюсь гуманитарным реагированием, и пауза в 90 дней от ключевого донора не может не беспокоить", – написала чиновница.
В то же время Верещук уверена, что "на гуманитарном направлении мы все стабилизируем".
По ее словам, в ближайшее время ОП проведет "предметные консультации" с американскими партнерами, чтобы в самое быстрое время продолжить финансирование проектов гуманитарного реагирования в Украине.
"Пока мы стабилизируем ситуацию, от проектных команд нужно уберечь людей и наработки", – подытожила чиновница.
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