Офис президента будет говорить с США, чтобы возобновить финансирование по USAID – Верещук

"Пока мы стабилизируем ситуацию, от проектных команд нужно уберечь людей и наработки", – заявила чиновница

Ирина Верещук (Фото: Минреинтеграции)

В ближайшее время Офис президента проведет консультации с американскими партнерами по замороженному финансированию Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом сообщила заместитель руководителя ОП Ирина Верещук.

"Да, это [приостановка финансирования USAID] неожиданная и неприятная новость: и для власти, и для общественного сектора. Но это не первое и не последнее испытание, которое мы должны преодолеть. Я занимаюсь гуманитарным реагированием, и пауза в 90 дней от ключевого донора не может не беспокоить", – написала чиновница.

В то же время Верещук уверена, что "на гуманитарном направлении мы все стабилизируем".

По ее словам, в ближайшее время ОП проведет "предметные консультации" с американскими партнерами, чтобы в самое быстрое время продолжить финансирование проектов гуманитарного реагирования в Украине.

"Пока мы стабилизируем ситуацию, от проектных команд нужно уберечь людей и наработки", – подытожила чиновница.