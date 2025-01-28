Офіс президента говоритиме зі США, щоб відновити фінансування за USAID – Верещук

"Поки ми стабілізуємо ситуацію, від проєктних команд треба зберегти людей та напрацювання", – заявила чиновниця

Ірина Верещук (Фото: Мінреінтеграції)

Найближчим часом Офіс президента проведе консультації з американськими партнерами стосовно замороженого фінансування Агенції США з міжнародного розвитку (USAID). Про це повідомила заступниця керівника ОП Ірина Верещук.

"Так, це [призупинення фінансування USAID] неочікувана та неприємна новина: і для влади, і для громадського сектора. Але це не перше і не останнє випробування, яке ми маємо здолати. Я опікуюсь гуманітарним реагуванням, і пауза на 90 днів від ключового донора не може не бентежити", – написала посадовиця.

Водночас Верещук упевнена, що "на гуманітарному напрямку ми все стабілізуємо".

За її словами, найближчим часом ОП проведе "предметні консультації" з американськими партнерами, аби у найшвидший час продовжити фінансування проєктів з гуманітарного реагування в Україні.

"Поки ми стабілізуємо ситуацію, від проєктних команд треба зберегти людей та напрацювання", – підсумувала чиновниця.