Офіс президента говоритиме зі США, щоб відновити фінансування за USAID – Верещук
Найближчим часом Офіс президента проведе консультації з американськими партнерами стосовно замороженого фінансування Агенції США з міжнародного розвитку (USAID). Про це повідомила заступниця керівника ОП Ірина Верещук.
"Так, це [призупинення фінансування USAID] неочікувана та неприємна новина: і для влади, і для громадського сектора. Але це не перше і не останнє випробування, яке ми маємо здолати. Я опікуюсь гуманітарним реагуванням, і пауза на 90 днів від ключового донора не може не бентежити", – написала посадовиця.
Водночас Верещук упевнена, що "на гуманітарному напрямку ми все стабілізуємо".
За її словами, найближчим часом ОП проведе "предметні консультації" з американськими партнерами, аби у найшвидший час продовжити фінансування проєктів з гуманітарного реагування в Україні.
"Поки ми стабілізуємо ситуацію, від проєктних команд треба зберегти людей та напрацювання", – підсумувала чиновниця.
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