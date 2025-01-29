Медіа США заявили про скасування заморозки федеральних програм. У Трампа спростовують

"Розпорядження президента щодо федерального фінансування залишаються в повній силі та будуть неухильно виконуватися", – заявила речниця Білого дому

Дональд Трамп (Фото: ALLISON ROBBERT / EPA)

Управління Білого дому з питань менеджменту та бюджету скасувало документ про замороження фінансування допомоги за федеральними програмами. Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на меморандум, отриманий від посадовця адміністрації Дональда Трампа. Проте у команді президента заперечують "розморожування".

У новому документі, який отримали медіа, йдеться, що меморандум з замороження фінансування федеральних програм скасовується.

Проте речниця Білого Дому Каролін Лівітт написала в X, що скасування меморандуму не анульовує заморозку федерального фінансування.

За її словами, документ скасували, аби "покласти край будь-якій плутанині, спричиненій судовою забороною". Вдень 28 січня федеральна суддя Лорен Аліхан тимчасово заблокувала рішення адміністрації Трампа про заморожування програм.

"Розпорядження президента щодо федерального фінансування залишаються в повній силі та будуть неухильно виконуватися", – заявила Лівітт.

Серед іншого, у скасованому меморандумі M-25-13 йшлося про паузу фінансування гуманітарної допомоги США іншим країнам, зокрема Україні. Робилося це для "переоцінки та реорганізації" такої підтримки. Видання The Washington Post з посиланням на експертів з бюджету пише, що виконавчі укази Трампа, зокрема з призупинення іноземної допомоги, схоже, залишаються чинними.

У внутрішній політиці, зокрема, призупинення фінансування стосується програм з різноманітності, рівності, інклюзивності та зеленої політики.

Водночас цей меморандум не стосується індивідуальних програм допомоги, наприклад, талонів на їжу та медичного страхування.

CNN зауважує, що радники Білого дому звинуватили ЗМІ у виникненні плутанини стосовно меморандуму, але водночас адміністрація отримала "потік дзвінків" від законодавців та держслужбовців з питаннями про вплив документа на їх рідні штати.