У Трампа заявили, що адміністрація Байдена використовувала гроші як "п'яні моряки"

"Це вагома причина, через яку ми маємо інфляційну кризу у цій країні", – заявила нова речниця Білого дому

Каролін Лівітт (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Нова прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт заявила, що адміністрація Джо Байдена витрачала гроші як "п'яні моряки" на соціальні програми. Про це посадовиця розповіла під час брифінгу.

"За останні чотири роки ми бачили, як адміністрація Байдена витрачала гроші, як п'яні моряки. Це вагома причина, через яку ми маємо інфляційну кризу у цій країні, і на цю адміністрацію покладено зобов'язання знову переконатися, що кожен пенні врахований чесно", – заявила вона.

Лівітт зазначила, що призупинення фінансування не стосується індивідуальних програм допомоги, як-от талони на їжу та медичне страхування.

Водночас, заявила речниця, припиняється фінансування програм з різноманітності, рівності, інклюзивності та зеленої політики.

21 січня 2025 року президент США Трамп наказав призупинити всю зовнішню допомогу від Штатів на 90 днів. За його словами, допомога іншим країнам у багатьох випадках суперечить американським цінностям.

Голос Америки з посиланням на інформацію від Пентагону повідомив, що військової допомоги для України це не стосується.

28 січня президент Зеленський доручив урядовцям подати звіти щодо гуманітарних програм американської підтримки, які були призупинені. Фінансування частково можуть розподілити між Україною та іноземними партнерами.