У Трампа заявили, що адміністрація Байдена використовувала гроші як "п'яні моряки"
Каролін Лівітт (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Нова прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт заявила, що адміністрація Джо Байдена витрачала гроші як "п'яні моряки" на соціальні програми. Про це посадовиця розповіла під час брифінгу.

"За останні чотири роки ми бачили, як адміністрація Байдена витрачала гроші, як п'яні моряки. Це вагома причина, через яку ми маємо інфляційну кризу у цій країні, і на цю адміністрацію покладено зобов'язання знову переконатися, що кожен пенні врахований чесно", – заявила вона.

Лівітт зазначила, що призупинення фінансування не стосується індивідуальних програм допомоги, як-от талони на їжу та медичне страхування.

Водночас, заявила речниця, припиняється фінансування програм з різноманітності, рівності, інклюзивності та зеленої політики.

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