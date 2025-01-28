У Трампа заявили, что администрация Байдена использовала деньги как "пьяные моряки"

"Это весомая причина, по которой мы имеем инфляционный кризис в этой стране", – заявила новая представительница Белого дома

Каролин Ливитт (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Новый пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что администрация Джо Байдена тратила деньги как "пьяные моряки" на социальные программы. Об этом чиновница рассказала во время брифинга.

"За последние четыре года мы видели, как администрация Байдена тратила деньги, как пьяные моряки. Это веская причина, по которой мы имеем инфляционный кризис в этой стране, и на эту администрацию возложено обязательство вновь убедиться, что каждый пенни учтен честно ", – заявила она.

Ливитт отметила, что приостановка финансирования не касается индивидуальных программ помощи, таких как талоны на еду и медицинское страхование.

В то же время, заявила спикер, прекращается финансирование программ по разнообразию, равенству, инклюзивности и зеленой политике.

21 января 2025 года президент США Трамп приказал приостановить всю внешнюю помощь от Штатов на 90 дней. По его словам, помощь другим странам во многих случаях противоречит американским ценностям.

Голос Америки со ссылкой на информацию от Пентагона сообщил, что военной помощи для Украины это не касается.

28 января президент Зеленский поручил чиновникам подать отчеты о гуманитарных программах американской поддержки, которые были приостановлены. Финансирование частично могут распределить между Украиной и иностранными партнерами.