У Трампа заявили, что администрация Байдена использовала деньги как "пьяные моряки"
Каролин Ливитт (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Новый пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что администрация Джо Байдена тратила деньги как "пьяные моряки" на социальные программы. Об этом чиновница рассказала во время брифинга.

"За последние четыре года мы видели, как администрация Байдена тратила деньги, как пьяные моряки. Это веская причина, по которой мы имеем инфляционный кризис в этой стране, и на эту администрацию возложено обязательство вновь убедиться, что каждый пенни учтен честно ", – заявила она.

Ливитт отметила, что приостановка финансирования не касается индивидуальных программ помощи, таких как талоны на еду и медицинское страхование.

В то же время, заявила спикер, прекращается финансирование программ по разнообразию, равенству, инклюзивности и зеленой политике.

Читайте также
США приостановили ключевую программу для украинских беженцев U4U
СШАдональд трампджо байденКаролин Ливитт