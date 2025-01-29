Зеленський: Деякі програми США будуть виконуватися коштом України, говоритимемо з Європою

Серед іншого, йдеться про енергетичні та ветеранські проєкти, а також будівництво пунктів пропуску на кордоні, зокрема, проєктів у портах

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Деякі критично важливі програми, призупинені через тимчасове замороження фінансування США, будуть виконуватися за кошти України. Також з цього приводу держава вестиме переговори з європейськими партнерами, повідомив президент Володимир Зеленський.

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"Сьогодні була вже початкова доповідь урядовців та команди Офісу – [міністра розвитку громад та територій] Олексія Кулеби та [заступника голови ОП] Віктора Микити – щодо критично важливих програм, які зараз призупинені, а раніше фінансувалися коштом американської підтримки. Деякі ключові речі я вже доручив робити за внутрішні наші кошти, а також – говорити з європейцями", – розповів голова держави.

По-перше, йдеться про енергетичні програми стосовно розподіленої генерації та "інші програми стійкості для українських громад".

По-друге, це стосується ветеранських проєктів у регіонах та громадах: ветеранські хаби, лінії підтримки, допомога у створенні власних бізнесів ветеранам.

По-третє, йдеться про будівництво пунктів пропуску на кордоні у взаємодії з партнерами.

"Нові сучасні пункти пропуску для того, щоб економічна активність була швидше, а робота митників – прозорішою. Зокрема, це проєкти в портах. Реально – економічна безпека", – зазначив Зеленський.

За його словами, Україна шукатиме на вищеперераховані проєкти "більший внутрішній ресурс".

Президент зазначив, що також "є певні питання" по лінії Міністерства охорони здоров’я та у галузі кібербезпеки.

Голова держави доручив продовжувати аудит призупинених напрямів допомоги від США. На його думку, саме на гуманітарних, безпекових та соціальних напрямках повинно бути більше української та європейської активності.

"Щоб зараз, поки триває напрацювання нової американської політики, ми підтримали людей", – пояснив Зеленський.