NYT: Белый дом возобновит финансирование некоторых программ внешней помощи – о чем речь

NYT: Белый дом возобновит финансирование некоторых программ внешней помощи – о чем речьдополнено
Во вторник, 28 января, администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа частично отказалась от распоряжения о прекращении почти всех программ внешней помощи США. Об этом сообщила газета The New York Times.
Белый дом позволит новые исключения для того, что он назвал "спасительной гуманитарной помощью".
В записке государственного секретаря США Марко Рубио федеральным агентствам и получателям помощи, с которой ознакомились журналисты NYT, утверждается, что такие программы "должны продолжать действовать или возобновить работу, если они были прекращены".
Каких именно программ это касается, медиа не уточняет.
ДОПОЛНЕНО В 10:19. Газета The Washington Post сообщила, что США сделали исключение для проектов, обеспечивающих "основные жизненно важные лекарства, медицинские услуги, пищевые продукты, приют, средства для существования и административные расходы, необходимые для оказания такой помощи".
В то же время это не касается программ, связанных с абортами, гендерными программами и помощью трансгендерным людям.
- 21 января 2025 года Трамп приказал приостановить всю внешнюю помощь от Штатов на 90 дней.
- Голос Америки со ссылкой на информацию от Пентагона сообщил, что военной помощи для Украины это не касается.
- 28 января США приостановили ключевую программу для украинских беженцев U4U.
- В тот же день Верещук заявила, что ОП проведет консультации с американскими партнерами по замороженному финансированию USAID.