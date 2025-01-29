NYT: Белый дом возобновит финансирование некоторых программ внешней помощи – о чем речь

Белый дом позволит исключения для того, что он назвал "спасительной гуманитарной помощью"

США (Иллюстративное фото: Justin Lane/EPA)

Во вторник, 28 января, администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа частично отказалась от распоряжения о прекращении почти всех программ внешней помощи США. Об этом сообщила газета The New York Times.

Белый дом позволит новые исключения для того, что он назвал "спасительной гуманитарной помощью".

В записке государственного секретаря США Марко Рубио федеральным агентствам и получателям помощи, с которой ознакомились журналисты NYT, утверждается, что такие программы "должны продолжать действовать или возобновить работу, если они были прекращены".

Каких именно программ это касается, медиа не уточняет.

ДОПОЛНЕНО В 10:19. Газета The Washington Post сообщила, что США сделали исключение для проектов, обеспечивающих "основные жизненно важные лекарства, медицинские услуги, пищевые продукты, приют, средства для существования и административные расходы, необходимые для оказания такой помощи".

В то же время это не касается программ, связанных с абортами, гендерными программами и помощью трансгендерным людям.