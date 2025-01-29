NYT: Білий дім відновить фінансування деяких програм зовнішньої допомоги – про що мова

NYT: Білий дім відновить фінансування деяких програм зовнішньої допомоги – про що мовадоповнено
У вівторок, 28 січня, адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа частково відмовилася від розпорядження про припинення майже всіх програм зовнішньої допомоги США. Про це повідомила газета The New York Times.
Білий дім дозволить нові винятки для того, що він назвав "рятівною гуманітарною допомогою".
У записці державного секретаря США Марко Рубіо федеральним агентствам і одержувачам допомоги, з якою ознайомилися журналісти NYT, стверджується, що такі програми "повинні продовжувати діяти або відновити роботу, якщо вони були припинені".
Яких саме програм це стосується, медіа не уточнює.
ДОПОВНЕНО О 10:19. Газета The Washington Post повідомила, що США зробили виняток для проєктів, які забезпечують "основні життєво важливі ліки, медичні послуги, харчові продукти, притулок, засоби для існування та адміністративні витрати, необхідні для надання такої допомоги".
Водночас це не стосується програм, пов'язаних з абортами, гендерними програмами та допомогою трансгендерним людям.
- 21 січня 2025 року Трамп наказав призупинити всю зовнішню допомогу від Штатів на 90 днів.
- Голос Америки з посиланням на інформацію від Пентагону повідомив, що військової допомоги для України це не стосується.
- 28 січня США призупинили ключову програму для українських біженців U4U.
- Того самого дня Верещук заявила, що ОП проведе консультації з американськими партнерами щодо замороженого фінансування USAID.