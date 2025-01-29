NYT: Білий дім відновить фінансування деяких програм зовнішньої допомоги – про що мова
США (Ілюстративне фото: Justin Lane/EPA)

У вівторок, 28 січня, адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа частково відмовилася від розпорядження про припинення майже всіх програм зовнішньої допомоги США. Про це повідомила газета The New York Times.

Білий дім дозволить нові винятки для того, що він назвав "рятівною гуманітарною допомогою".

У записці державного секретаря США Марко Рубіо федеральним агентствам і одержувачам допомоги, з якою ознайомилися журналісти NYT, стверджується, що такі програми "повинні продовжувати діяти або відновити роботу, якщо вони були припинені".

Яких саме програм це стосується, медіа не уточнює.

ДОПОВНЕНО О 10:19. Газета The Washington Post повідомила, що США зробили виняток для проєктів, які забезпечують "основні життєво важливі ліки, медичні послуги, харчові продукти, притулок, засоби для існування та адміністративні витрати, необхідні для надання такої допомоги".

Водночас це не стосується програм, пов'язаних з абортами, гендерними програмами та допомогою трансгендерним людям.

Читайте також
Зеленський доручив подати звіти щодо програм, зупинених США. Будуть шукати фінансування
сшадональд трампфінансуваннядопомога