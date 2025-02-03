Трамп заявив, що його адміністрація позбавляється "радикальних божевільних" в USAID

Днями стало відомо, що адміністрація Трампа відсторонила від роботи двох головних керівників служб безпеки USAID

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/AARON SCHWARTZ)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Агенцією США з міжнародного розвитку (USAID) керує "купка радикальних божевільних" і його адміністрація позбавляється їх. Про це пише The Hill.

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"Цим агентством керували групи радикальних божевільних, і ми їх усуваємо. USAID керували радикальні божевільні, і ми їх прибираємо, а потім ухвалимо рішення", — заявив Трамп.

Ця заява пролунала після повідомлення в американських медіа, зокрема Associated Press, що адміністрація Трампа відсторонила від роботи двох головних керівників служб безпеки USAID після того, як ті відмовилися передати секретні матеріали у зонах обмеженого доступу інспекційним командам Ілона Маска.

Сам Маск напередодні заявив, що USAID нібито фінансувала коштом американських платників податків "дослідження біологічної зброї, включно з COVID-19, яка вбила мільйони людей", і наголосив, що агенції "слід загинути".