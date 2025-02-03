Трамп заявив, що його адміністрація позбавляється "радикальних божевільних" в USAID
Президент США Дональд Трамп заявив, що Агенцією США з міжнародного розвитку (USAID) керує "купка радикальних божевільних" і його адміністрація позбавляється їх. Про це пише The Hill.
"Цим агентством керували групи радикальних божевільних, і ми їх усуваємо. USAID керували радикальні божевільні, і ми їх прибираємо, а потім ухвалимо рішення", — заявив Трамп.
Ця заява пролунала після повідомлення в американських медіа, зокрема Associated Press, що адміністрація Трампа відсторонила від роботи двох головних керівників служб безпеки USAID після того, як ті відмовилися передати секретні матеріали у зонах обмеженого доступу інспекційним командам Ілона Маска.
Сам Маск напередодні заявив, що USAID нібито фінансувала коштом американських платників податків "дослідження біологічної зброї, включно з COVID-19, яка вбила мільйони людей", і наголосив, що агенції "слід загинути".
- 21 січня 2025 року Трамп наказав призупинити всю зовнішню допомогу від Штатів на 90 днів. Зокрема, це стосується і USAID. Пентагон повідомив, що військової допомоги для України це не стосується.
- 28 січня США призупинили ключову програму для українських біженців U4U. 29 січня The New York Times повідомив, що Білий дім відновить фінансування деяких програм зовнішньої допомоги.
- Президент Зеленський повідомив, що деякі критично важливі програми, призупинені через тимчасове замороження фінансування США, будуть виконуватися за кошти України, також із цього приводу держава вестиме переговори з європейськими партнерами. В ОП анонсували переговори зі США про відновлення фінансування за USAID.