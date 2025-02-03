Трамп заявил, что его администрация избавляется от "радикальных сумасшедших" в USAID
Президент США Дональд Трамп заявил, что Агентством США по международному развитию (USAID) руководит "кучка радикальных сумасшедших" и его администрация избавляется от них. Об этом пишет The Hill.
"Этим агентством руководили группы радикальных сумасшедших, и мы их устраняем. USAID руководили радикальные сумасшедшие, и мы их убираем, а затем примем решение", – заявил Трамп.
Это заявление прозвучало после сообщения в американских медиа, в частности Associated Press, что администрация Трампа отстранила от работы двух главных руководителей служб безопасности USAID после того, как те отказались передать секретные материалы в зонах ограниченного доступа инспекционным командам Илона Маска.
Сам Маск накануне заявил, что USAID якобы финансировало на средства американских налогоплательщиков "исследование биологического оружия, включая COVID-19, убившего миллионы людей", и подчеркнул, что агентству "следует погибнуть".
- 21 января 2025 года Трамп приказал приостановить всю внешнюю помощь от Штатов на 90 дней. В частности, это относится и к USAID. Пентагон сообщил, что военной помощи для Украины это не касается.
- 28 января США приостановили ключевую программу для украинских беженцев U4U. 29 января The New York Times сообщил, что Белый дом возобновит финансирование некоторых программ внешней помощи.
- Президент Зеленский сообщил, что некоторые критически важные программы, приостановленные из-за временного замораживания финансирования США, будут выполняться на средства Украины, также по этому поводу государство будет вести переговоры с европейскими партнерами. В ОП анонсировали переговоры с США о возобновлении финансирования по USAID.