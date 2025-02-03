Трамп заявил, что его администрация избавляется от "радикальных сумасшедших" в USAID

На днях стало известно, что администрация Трампа отстранила двух главных руководителей служб безопасности USAID

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/AARON SCHWARTZ)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Агентством США по международному развитию (USAID) руководит "кучка радикальных сумасшедших" и его администрация избавляется от них. Об этом пишет The Hill.

"Этим агентством руководили группы радикальных сумасшедших, и мы их устраняем. USAID руководили радикальные сумасшедшие, и мы их убираем, а затем примем решение", – заявил Трамп.

Это заявление прозвучало после сообщения в американских медиа, в частности Associated Press, что администрация Трампа отстранила от работы двух главных руководителей служб безопасности USAID после того, как те отказались передать секретные материалы в зонах ограниченного доступа инспекционным командам Илона Маска.

Сам Маск накануне заявил, что USAID якобы финансировало на средства американских налогоплательщиков "исследование биологического оружия, включая COVID-19, убившего миллионы людей", и подчеркнул, что агентству "следует погибнуть".