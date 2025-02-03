Маск заявил, что его команда работает над полной ликвидацией USAID

Илон Маск (Фото: ЕРА)

Американский бизнесмен Илон Маск, возглавляющий министерство эффективности правительства (DOGE) при администрации президента США Дональда Трампа, заявил, что ведомство работает над полной ликвидацией Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом пишет Reuters.

В разговоре, в котором приняли участие бывший кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами, сенаторы-республиканцы Джонни Эрнст и Майк Ли, Маск заявил, что они работают над закрытием USAID.

"Она [Агентство] безнадежна" – сказал Маск, добавив, что Трамп поддерживает это решение.

Накануне Маск заявил, что USAID якобы финансировала на средства американских налогоплательщиков "исследование биологического оружия, включая COVID-19, убившего миллионы людей", и подчеркнул, что агентству "следует погибнуть".

Тогда же появились сообщения, что администрация Трампа отстранила от работы двух главных руководителей служб безопасности USAID после того, как они отказались передать секретные материалы в зонах ограниченного доступа инспекционным командам Илона Маска. Сам президент США заявил, что его администрация лишается "радикальных сумасшедших", якобы руководивших USAID.