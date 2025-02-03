Рубио говорит, что исполняет обязанности руководителя USAID

Марко Рубио (Фото: Graeme Sloan/EPA)

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марк Рубио заявил, что он исполняет обязанности директора Агентства США по международному развитию (USAID). Его слова приводит телеканал CNN.

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Рубио во время визита в Сальвадор в понедельник, 3 февраля, объявил, что он исполняет обязанности главы USAID. Это произошло спустя несколько часов после того, как бизнесмен Илон Маск, которому поручено реформировать федеральное правительство, заявил, что президент США Дональд Трамп поддержал закрытие агентства.

Рубио сказал, что функции USAID должны согласовываться с внешней политикой Соединенных Штатов, с которой "агентство пока не считается".

Госсекретарь добавил, что исполняет обязанности администратора USAID, но уточнил, что "делегировал полномочия" кому-то другому, с кем он поддерживает связь.

Отвечая на вопрос о том, является ли работа USAID жизненно важной для национальной безопасности и продвижения интересов США, Рубио сказал: "Есть вещи, которые USAID, которые мы делаем через USAID, которые мы должны продолжать делать, и мы будем продолжать делать".

Дипломат подчеркнул, что в то же время к некоторым вещам, которые делает агентство, есть "серьезные вопросы".

В материале CNN говорится, что USAID оказалось в центре усилий новой администрации по сокращению расходов федерального бюджета. Трамп и его союзники заявляли, что агентство, созданное Конгрессом как независимый орган, на самом деле является однопартийной инициативой, которая, мол, способствует демократам.