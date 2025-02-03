В Вашингтоне закрыли главный офис USAID, сотрудников известили по почте – CNN

Работники, обычно работающие в главном офисе, будут выполнять свои обязанности дистанционно, говорится в копии письма

Офис USAID в Вашингтоне (Фото: Igor Pivovar/Google Photo)

В Вашингтоне 3 февраля не работает главный офис Агентства США по международному развитию (USAID). Работников по электронной почте проинформировали, что приходить на работу не нужно, передает CNN.

"По приказу руководства Агентства главный офис USAID в здании Рональда Рейгана в Вашингтоне, округ Колумбия, будет закрыт для сотрудников в понедельник, 3 февраля 2025 года. Работники, обычно работающие в главном офисе, будут выполнять свои обязанности дистанционно, за исключением тех, кто занимается критически важными функциями на месте или обслуживанием здания, – их оповестят отдельно", – говорится в электронном письме, копию которого получил CNN.

На днях в американских медиа, в частности Associated Press, появилась информация, что администрация президента Дональда Трампа отстранила от работы двух главных руководителей служб безопасности USAID после того, как те отказались передать секретные материалы в зонах ограниченного доступа инспекционным командам Илона Маска.

Сам Маск накануне заявил, что USAID якобы финансировала на средства американских налогоплательщиков "исследование биологического оружия, включая COVID-19, убившего миллионы людей", и подчеркнул, что агентству "следует погибнуть".