В Вашингтоне закрыли главный офис USAID, сотрудников известили по почте – CNN
В Вашингтоне 3 февраля не работает главный офис Агентства США по международному развитию (USAID). Работников по электронной почте проинформировали, что приходить на работу не нужно, передает CNN.
"По приказу руководства Агентства главный офис USAID в здании Рональда Рейгана в Вашингтоне, округ Колумбия, будет закрыт для сотрудников в понедельник, 3 февраля 2025 года. Работники, обычно работающие в главном офисе, будут выполнять свои обязанности дистанционно, за исключением тех, кто занимается критически важными функциями на месте или обслуживанием здания, – их оповестят отдельно", – говорится в электронном письме, копию которого получил CNN.
На днях в американских медиа, в частности Associated Press, появилась информация, что администрация президента Дональда Трампа отстранила от работы двух главных руководителей служб безопасности USAID после того, как те отказались передать секретные материалы в зонах ограниченного доступа инспекционным командам Илона Маска.
Сам Маск накануне заявил, что USAID якобы финансировала на средства американских налогоплательщиков "исследование биологического оружия, включая COVID-19, убившего миллионы людей", и подчеркнул, что агентству "следует погибнуть".
- 21 января 2025 года Трамп приказал приостановить всю внешнюю помощь от Штатов на 90 дней. В частности, это относится и к USAID. Пентагон сообщил, что военной помощи для Украины это не касается.
- 28 января США приостановили ключевую программу для украинских беженцев U4U. 29 января The New York Times сообщил, что Белый дом возобновит финансирование некоторых программ внешней помощи.
- Президент Зеленский сообщил, что некоторые критически важные программы, приостановленные из-за временного замораживания финансирования США, будут выполняться на средства Украины, также в отношении этого государство будет вести переговоры с европейскими партнерами. В ОП анонсировали переговоры с США о возобновлении финансирования по USAID.