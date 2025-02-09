В администрации Трампа не считают, что отказ от USAID передаст влияние Китаю и России

Волтц отметил, что Агентство "делает всяческие вещи, которые, откровенно говоря, не отвечают стратегическим интересам или видению президента"

Иллюстративное фото: Depositphotos

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц возразил, что отказ от зарубежной гуманитарной помощи приведет к тому, что Штаты уступят Китаю и России контроль на мировой арене. Об этом политик рассказал в интервью NBC News.

"Нам нужно пересмотреть их [USAID] миссию и согласовать ее с президентским видением внешней политики", – заявил он.

Он отметил, что Агентство США по международному развитию USAID "делает всяческие вещи, которые, откровенно говоря, не отвечают стратегическим интересам или видению президента".

Уолтц добавил, что "слишком часто лишь центы по доллару фактически попадают к людям, нуждающимся в помощи".

По его словам, эти средства "используются глупо" между крупными подрядчиками, субподрядчиками и местными подрядчиками.