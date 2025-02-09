В администрации Трампа не считают, что отказ от USAID передаст влияние Китаю и России
Советник президента США по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц возразил, что отказ от зарубежной гуманитарной помощи приведет к тому, что Штаты уступят Китаю и России контроль на мировой арене. Об этом политик рассказал в интервью NBC News.
"Нам нужно пересмотреть их [USAID] миссию и согласовать ее с президентским видением внешней политики", – заявил он.
Он отметил, что Агентство США по международному развитию USAID "делает всяческие вещи, которые, откровенно говоря, не отвечают стратегическим интересам или видению президента".
Уолтц добавил, что "слишком часто лишь центы по доллару фактически попадают к людям, нуждающимся в помощи".
По его словам, эти средства "используются глупо" между крупными подрядчиками, субподрядчиками и местными подрядчиками.
- 21 января 2025 года американский лидер Трамп приказал приостановить всю внешнюю помощь от Штатов на 90 дней. В частности, это касается и USAID, выделявшего средства на гуманитарные проекты и медиа. Белый дом утверждает, что среди прочего USAID способствовало выращиванию мака в Афганистане и кормило боевиков в Сирии.
- 3 февраля Маск заявил, что возглавляемое им управление эффективности правительства (DOGE) работает над полной ликвидацией USAID.
- В тот же день госсекретарь Рубио заявил, что стал исполняющим обязанности директора USAID.