В адміністрації Трампа не вважають, що відмова від USAID передасть вплив Китаю та Росії

Волтц зазначив, що Агенція "робить усілякі речі, які, відверто кажучи, не відповідають стратегічним інтересам чи баченню президента"

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Радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волтц заперечив, що відмова від закордонної гуманітарної допомоги призведе до того, що Штати поступляться Китаю та Росії контролем на світовій арені. Про це політик розповів в інтерв'ю NBC News.

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"Нам потрібно переглянути їхню [USAID] місію та узгодити її з президентським баченням зовнішньої політики", – заявив він.

Він зазначив, що Агенція США з міжнародного розвитку USAID "робить усілякі речі, які, відверто кажучи, не відповідають стратегічним інтересам чи баченню президента".

Волтц додав, що "занадто часто лише центи з долара фактично потрапляють до людей, які потребують допомоги".

За його словами, ці кошти "використовуються нерозумно" між великими підрядниками, субпідрядниками та місцевими підрядчиками.