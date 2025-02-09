В адміністрації Трампа не вважають, що відмова від USAID передасть вплив Китаю та Росії
Радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волтц заперечив, що відмова від закордонної гуманітарної допомоги призведе до того, що Штати поступляться Китаю та Росії контролем на світовій арені. Про це політик розповів в інтерв'ю NBC News.
"Нам потрібно переглянути їхню [USAID] місію та узгодити її з президентським баченням зовнішньої політики", – заявив він.
Він зазначив, що Агенція США з міжнародного розвитку USAID "робить усілякі речі, які, відверто кажучи, не відповідають стратегічним інтересам чи баченню президента".
Волтц додав, що "занадто часто лише центи з долара фактично потрапляють до людей, які потребують допомоги".
За його словами, ці кошти "використовуються нерозумно" між великими підрядниками, субпідрядниками та місцевими підрядчиками.
- 21 січня 2025 року американський лідер Трамп наказав призупинити всю зовнішню допомогу від Штатів на 90 днів. Зокрема, це стосується і USAID, яке виділяло кошти на гуманітарні проєкти та медіа. Білий дім стверджує, що серед іншого USAID сприяло вирощуванню маку в Афганістані та годувало бойовиків у Сирії.
- 3 лютого Маск заявив, що управління ефективності уряду (DOGE), яке він очолює, працює над повною ліквідацією USAID.
- Того самого дня держсекретар Рубіо заявив, що став виконувачем обов'язків директора USAID.