В адміністрації Трампа не вважають, що відмова від USAID передасть вплив Китаю та Росії
Ілюстративне фото: Depositphotos

Радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волтц заперечив, що відмова від закордонної гуманітарної допомоги призведе до того, що Штати поступляться Китаю та Росії контролем на світовій арені. Про це політик розповів в інтерв'ю NBC News.

"Нам потрібно переглянути їхню [USAID] місію та узгодити її з президентським баченням зовнішньої політики", – заявив він.

Він зазначив, що Агенція США з міжнародного розвитку USAID "робить усілякі речі, які, відверто кажучи, не відповідають стратегічним інтересам чи баченню президента". 

Волтц додав, що "занадто часто лише центи з долара фактично потрапляють до людей, які потребують допомоги".

За його словами, ці кошти "використовуються нерозумно" між великими підрядниками, субпідрядниками та місцевими підрядчиками.

Читайте також
"Європа вільна зараз, алло?". Маск хоче закриття Радіо Свобода та Голосу Америки