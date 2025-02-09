"Європа вільна зараз, алло?". Маск хоче закриття Радіо Свобода та Голосу Америки

Соратник Трампа вважає, що ці медіа більше ніхто не слухає, але їхні дані кажуть про зворотне

Ілон Маск (Фото: Kenny Holston / EPA)

Американський мільярдер та спеціальний держслужбовець адміністрації президента США Ілон Маск виступив за закриття державних медіа Радіо Свобода та Голос Америки.

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"Європа вільна зараз (не рахуючи задушливої бюрократії). Алло??" – написав мільярдер у своїй соцмережі X (колишній Twitter).

По-друге, вважає Маск, ці медіа "ніхто більше не слухає".

По-третє, стверджує чиновник, це "просто божевільні ліві радикали, які розмовляють самі із собою, спалюючи $1 млрд грошей платників податків на рік".

Так він відреагував на допис із цитатою ексдипломата та колишнього директора Національної розвідки США Річарда Греннела, де той також закликав до закриття цих медіа.

За даними Агентства США з глобальних медіа, до якого входять Голос Америки та Радіо Свобода, тижнева аудиторія ГА становить 362 млн осіб, РС – понад 47 млн людей. Перше виходить 49 мовами, друге – 27 мовами у 23 країнах світу.

Радіостанція Голос Америки була створена під час Другої світової війни на противагу нацистській пропаганді, а Голос Америки – у 1950-му. Обидва медіа використовувалися для протидії Радянському союзу та залежних від нього режимів центральної та східної Європи під час Холодної війни.