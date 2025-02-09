"Европа свободна сейчас, алло?". Маск хочет закрытия Радио Свобода и Голоса Америки

Соратник Трампа считает, что эти медиа больше никто не слушает, но их данные говорят об обратном

Илон Маск (Фото: Kenny Holston / EPA)

Американский миллиардер и специальный госчиновник администрации президента США Илон Маск выступил за закрытие государственных медиа Радио Свобода и Голос Америки.

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"Европа свободна сейчас (не считая удушающей бюрократии). Алло??" – написал миллиардер в своей соцсети X (экс-Twitter).

Во-вторых, считает Маск, эти медиа "никто больше не слушает".

В-третьих, утверждает чиновник, это "просто безумные левые радикалы, разговаривающие сами с собой, сжигая $1 млрд денег налогоплательщиков в год".

Так он отреагировал на сообщение с цитатой экс-дипломата и бывшего директора Национальной разведки США Ричарда Греннела, где тот также призвал к закрытию этих медиа.

По данным Агентства США по глобальным медиа, в которое входят Голос Америки и Радио Свобода, недельная аудитория ГА составляет 362 млн человек, РС – более 47 млн ​​человек. Первое выходит на 49 языках, второе – на 27 языках в 23 странах мира.

Радиостанция Голос Америки была создана во время Второй мировой войны в противовес нацистской пропаганде, а Голос Америки – в 1950-м. Оба медиа использовались для противодействия Советскому союзу и зависимых от него режимов центральной и восточной Европы во время Холодной войны.