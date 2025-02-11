Рубіо каже, що США продовжать надавати іноземну допомогу, але вона має бути "правильною"
Сполучені Штати не відмовляються від надання допомоги іноземним державам, однак ця допомога має бути "правильною". Про це в інтерв’ю SiriusXM Patriot повідомив державний секретар США Марко Рубіо.
"Я вважаю, що іноземна допомога, яка надається правильно, є хорошою для країни, але її потрібно надавати правильно. Ідея про те, що якимось чином ми витрачаємо від $40 млрд до $60 млрд на іноземну допомогу і всі ці гроші витрачаються недаремно або на те, що має сенс, є абсурдною", – наголосив Рубіо.
За його словами, наразі мета – перевірити всю американську іноземну допомогу, зокрема ту, яка надається через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Держдеп. Перевірка має визначити іноземну допомогу, яка підтримуватиме США та американські інтереси у світі, вважає посадовець.
Держсекретар додав, що Вашингтон має позбутися тих проєктів, що є марним витрачанням грошей або навіть суперечать інтересам США у світі.
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