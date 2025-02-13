Сибіга провів телефонну розмову з Рубіо. Поговорили про мир і партнерство України з США
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що провів телефонну розмову з держсекретарем США Марком Рубіо.
"Провів гарну телефонну розмову з державним секретарем США Марком Рубіо щодо розвитку стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами зі взаємною вигодою для наших народів", – написав глава зовнішньополітичного відомства.
Він висловив вдячність Рубіо за підтвердження, що США залишаються відданими підтримці України.
"Досягнення всеосяжного, справедливого і стійкого миру є нашим спільним інтересом", – додав Сибіга.
- 12 лютого 2025 року стало відомо, що президент США Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Путіним. Вони "домовилися працювати разом, дуже тісно, включно з відвідуванням країн один одного", написав президент США.
- Після спілкування з російським диктатором Трамп зателефонував президенту Зеленському, зокрема, говорили про готовність працювати разом на рівні команд.
- Після розмов із Зеленським і Путіним Трамп заявив, що є "хороша можливість" завершити війну.