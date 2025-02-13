Сибіга провів телефонну розмову з Рубіо. Поговорили про мир і партнерство України з США

Глава МЗС висловив вдячність Рубіо за підтвердження, що США залишаються відданими підтримці України

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що провів телефонну розмову з держсекретарем США Марком Рубіо.

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"Провів гарну телефонну розмову з державним секретарем США Марком Рубіо щодо розвитку стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами зі взаємною вигодою для наших народів", – написав глава зовнішньополітичного відомства.

Він висловив вдячність Рубіо за підтвердження, що США залишаються відданими підтримці України.

"Досягнення всеосяжного, справедливого і стійкого миру є нашим спільним інтересом", – додав Сибіга.