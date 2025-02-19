Вице-президент Вэнс раскритиковал и предостерег Зеленского от "нападения" на Трампа

Соратник лидера США утверждает, что политика Трампа основана не на дезинформации, а на познаниях президента в геополитике и его взглядах

Джей Ди Вэнс (Фото: RONALD WITTEK/EPA)

Вице-президент США Джей Ди Венс раскритиковал и предостерег украинского лидера Владимира Зеленского от "нападок" на президента Дональда Трампа, и заявил, что публичная "ругань" насчет американского политика приведет лишь к обратному эффекту. Об этом Венс заявил в комментарии британскому таблоиду Daily Mail.

"Идея о том, что Зеленский собирается изменить мнение президента [Трампа], ругая его в публичных медиа, все знающие президента скажут вам, что это ужасный способ обращения с этой администрацией", – рассказал Венс.

По его словам, Зеленский якобы получал "плохие советы" относительно того, как обращаться с новой американской администрацией, и последние три года президенту Украины говорили, что он "не может сделать ничего плохого".

"Мы, очевидно, любим украинский народ. Мы восхищаемся храбростью солдат, но мы, очевидно, считаем, что эту войну нужно быстро закончить", – отметил вице-президент.

Американский политик утверждает, что эта политика основана не на российской дезинформации, а якобы на том факте, что Трамп "много знает о геополитике и имеет очень жесткую точку зрения, и имел жесткую точку зрения на протяжении очень длительного времени".

Такие слова вице-президент озвучил после того, как Зеленский заявил, что Трамп живет в созданном Россией дезинформационном пространстве. Так украинский лидер среагировал на пресс-конференцию президента Штатов, на которой тот заявил, что якобы рейтинг президента Украины упал до 4%.

Первому скандальному заявлению Трампа предшествовала американо-российская встреча в Саудовской Аравии.