Зеленский: Почему мы сейчас должны пойти на ультиматумы РФ, если не пошли в начале 2022?

Президент отметил, что российско-американские переговоры проходят "с таким же настроением", которое было у РФ в начале большой войны

Владимир Зеленский (Фото: PAWEL SUPERNAK / EPA)

На фоне переговоров между США и Россией президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не пошла на ультиматумы РФ в начале полномасштабного вторжения и спросил: откуда такое чувство, что она пойдет на них сейчас. Об этом глава государства рассказал на пресс-конференции в Анкаре.

Зеленский заявил, что в начале полномасштабного вторжения Украина не получала помощь от партнеров: ее начали оказывать, когда "все увидели, что Путин не сможет захватить наше государство, что никуда не денется наш народ, наши военные, что никуда не убежал президент Украины".

"[В начале вторжения] Россия поставила ультиматум в этот момент: уменьшение количества ВСУ, признание оккупированных территорий Украины территориями России, [россияне] хотели поставить руководство государства пророссийское, чтобы оно полностью было в вертикали Путина", – рассказал президент.

По его впечатлению, нынешние переговоры между Россией и США проходят "с таким же настроем".

Также Зеленский отметил, что эти переговоры снова проходят по принципу "об Украине и без Украины".

"Интересно, если мы в самый сложный момент не пошли на все эти ультиматумы, откуда такое ощущение, что сейчас Украина пойдет на это?" – спросил глава государства.