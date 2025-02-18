Зеленский: Почему мы сейчас должны пойти на ультиматумы РФ, если не пошли в начале 2022?
На фоне переговоров между США и Россией президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не пошла на ультиматумы РФ в начале полномасштабного вторжения и спросил: откуда такое чувство, что она пойдет на них сейчас. Об этом глава государства рассказал на пресс-конференции в Анкаре.
Зеленский заявил, что в начале полномасштабного вторжения Украина не получала помощь от партнеров: ее начали оказывать, когда "все увидели, что Путин не сможет захватить наше государство, что никуда не денется наш народ, наши военные, что никуда не убежал президент Украины".
"[В начале вторжения] Россия поставила ультиматум в этот момент: уменьшение количества ВСУ, признание оккупированных территорий Украины территориями России, [россияне] хотели поставить руководство государства пророссийское, чтобы оно полностью было в вертикали Путина", – рассказал президент.
По его впечатлению, нынешние переговоры между Россией и США проходят "с таким же настроем".
Также Зеленский отметил, что эти переговоры снова проходят по принципу "об Украине и без Украины".
"Интересно, если мы в самый сложный момент не пошли на все эти ультиматумы, откуда такое ощущение, что сейчас Украина пойдет на это?" – спросил глава государства.
- 18 февраля в Саудовской Аравии прошли переговоры между США и Россией. Американская делегация рассматривала встречу с представителями РФ как первичный контакт, который поможет понять, настроена ли Москва на переговоры о завершении войны против Украины. В то же время до встречи пресс-секретарь Госдепа утверждала, что встречу не следует рассматривать как переговоры по Украине.
- Среди договоренностей между Соединенными Штатами и РФ есть создание команд высокого уровня для начала работы над прекращением российско-украинской войны способом, приемлемым для всех сторон (полный перечень здесь).
- Перед встречей Зеленский сообщал, что Украина не будет участвовать в этом мероприятии и не будет признавать какие-либо договоренности о ней, достигнутые без ее участия. После мероприятия украинский лидер сообщил о перенесении своего визита в Саудовскую Аравию.