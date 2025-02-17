Встречу США и России не следует рассматривать как переговоры по Украине – Госдеп

Президент Трамп поручил чиновникам эффективно работать вслед за его телефонным разговором с диктатором Путиным

Флаг США (Иллюстративное фото: US Mission Geneva / Facebook)

Встречи между чиновниками США и России в Саудовской Аравии не следует рассматривать как переговоры относительно Украины. Об этом заявила спикер Государственного департамента США Тэмми Брюс, передает газета The Times.

"Я не думаю, что людям следует рассматривать это как нечто, что касается деталей или продвижения вперед в каком-либо виде переговоров", – отметила чиновник.

Она добавила, что президент Дональд Трамп поручил должностным лицам эффективно работать вслед за телефонным разговором, который он провел на прошлой неделе с российским диктатором Владимиром Путиным.