Келлог: Никто не будет навязывать Зеленскому мирное соглашение

Спецпосланник Трампа заявил, что Штаты выслушают "дискуссионные вопросы" от всех сторон

Кот Келлог (Фото: SARAH SILBIGER/EPA)

Спецпредставитель лидера США Кит Келлог заявил, что никто не будет навязывать мирное соглашение президенту Владимиру Зеленскому и добавил, что решение будет за главой государства и Украины. Об этом американский чиновник заявил в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, передает телеканал Sky News.

По его словам, Штаты выслушают "дискуссионные вопросы" от всех сторон, а также добавил, что их работа – способствовать гарантиям безопасности для Украины.

Келлог сообщил, что подготовка к его визиту в Украину находится на завершающей стадии и отметил, что встретится с Зеленским.