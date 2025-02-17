Келлог: Никто не будет навязывать Зеленскому мирное соглашение
Спецпредставитель лидера США Кит Келлог заявил, что никто не будет навязывать мирное соглашение президенту Владимиру Зеленскому и добавил, что решение будет за главой государства и Украины. Об этом американский чиновник заявил в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, передает телеканал Sky News.
По его словам, Штаты выслушают "дискуссионные вопросы" от всех сторон, а также добавил, что их работа – способствовать гарантиям безопасности для Украины.
Келлог сообщил, что подготовка к его визиту в Украину находится на завершающей стадии и отметил, что встретится с Зеленским.
- 18 февраля в Саудовской Аравии должна пройти встреча американской и российской делегаций. Зеленский сообщил, что Украина не будет участвовать в этих переговорах и не будет признавать какие-либо договоренности о ней, достигнутые без ее участия.
- Президент хочет посетить фронт со спецпосланником Келлогом, когда тот прибудет в Украину. По словам Зеленского, визит ожидается 20 февраля.
- Спецпосланник Трампа встретился с генеральным секретарем НАТО Рютте и представителями стран-членов Альянса в Брюсселе: говорили о совместной работе по обеспечению справедливого и длительного мира в Украине.
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