Спецпосланник Трампа Келлог обсудил с союзниками по НАТО мир для Украины
Спецпосланник президента США Кит Келлог встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и представителями стран-членов Альянса в Брюсселе.
17 февраля Келлог консультировался с союзниками по НАТО относительно совместной работы по обеспечению справедливого и длительного мира в Украине, написал Рютте в X.
"Нам нужно многое сделать, и мы будем тесно сотрудничать, чтобы достичь окончания войн и устойчивой безопасности для всех нас", – отметил генсек Альянса.
- 15 февраля Келлог заявил, что во время своего визита в Украину он будет ориентироваться на результаты переговоров между вице-президентом США Вэнсом и Зеленским.
- Визит Келлога в Украину ожидается 20 февраля, украинский лидер хочет посетить с ним фронт.
- Перед поездкой в Украину спецпосланник Трампа посетит Варшаву и будет обсуждать вопросы мирных переговоров с президентом Дудой.