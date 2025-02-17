Спецпосланник Трампа Келлог обсудил с союзниками по НАТО мир для Украины

Чиновник консультировался по поводу совместной работы по обеспечению справедливого и длительного мира в Украине

Кит Келлог и Марк Рютте (Фото: X генсека НАТО)

Спецпосланник президента США Кит Келлог встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и представителями стран-членов Альянса в Брюсселе.

17 февраля Келлог консультировался с союзниками по НАТО относительно совместной работы по обеспечению справедливого и длительного мира в Украине, написал Рютте в X.

"Нам нужно многое сделать, и мы будем тесно сотрудничать, чтобы достичь окончания войн и устойчивой безопасности для всех нас", – отметил генсек Альянса.

Фото: X / Mark Rutte