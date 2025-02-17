Спецпосланник Трампа Келлог будет говорить с президентом Польши Дудой об Украине
18 февраля в Варшаве состоится встреча между спецпредставителем президента США Китом Келлогом и польским лидером Анджеем Дудой. Об этом сообщил глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Войцех Коларский в эфире польского радио RMF24.
Коларский отметил, что на встрече с Келлогом "президент повторит то, что говорил уже давно",
"Россия не может выиграть эту войну. Она не может добиться успеха", – передал чиновник.
По его словам, в разговоре была заинтересована именно американская сторона.
Келлог хочет знать позицию Дуды по мирным переговорам в российско-украинской войне, сообщил Коларский.
Мероприятие должно состояться во второй половине дня в президентском дворце.
- С 14 февраля Келлог участвовал в Мюнхенской конференции безопасности вместе с другими чиновниками США. Также запланирован визит спецпредставителя в Киев: во время него он будет ориентироваться на результаты переговоров между вице-президентом Штатов Вэнсом и украинским лидером Зеленским.
- Министр иностранных дел Польши Сикорский заявил, что Келлог поделился с некоторыми европейскими союзниками переговорной тактикой по Украине.