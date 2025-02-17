Спецпосланник Трампа Келлог будет говорить с президентом Польши Дудой об Украине
Кит Келлог (Фото: BORIS ROESSLER / EPA)

18 февраля в Варшаве состоится встреча между спецпредставителем президента США Китом Келлогом и польским лидером Анджеем Дудой. Об этом сообщил глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Войцех Коларский в эфире польского радио RMF24.

Коларский отметил, что на встрече с Келлогом "президент повторит то, что говорил уже давно",

"Россия не может выиграть эту войну. Она не может добиться успеха", – передал чиновник.

По его словам, в разговоре была заинтересована именно американская сторона.

Келлог хочет знать позицию Дуды по мирным переговорам в российско-украинской войне, сообщил Коларский.

Мероприятие должно состояться во второй половине дня в президентском дворце.

  • С 14 февраля Келлог участвовал в Мюнхенской конференции безопасности вместе с другими чиновниками США. Также запланирован визит спецпредставителя в Киев: во время него он будет ориентироваться на результаты переговоров между вице-президентом Штатов Вэнсом и украинским лидером Зеленским.
  • Министр иностранных дел Польши Сикорский заявил, что Келлог поделился с некоторыми европейскими союзниками переговорной тактикой по Украине.
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