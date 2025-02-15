Келлог: Спецпосланник Трампа Виткофф занимается Россией, а я – Украиной и Европой
Спецпосланник президента США Кит Келлог сообщил, что он занимается украинским по европейским направлениям, а его коллега Стив Виткофф – российским. Об этом он заявил на украинском ланче по случаю Мюнхенской конференции по безопасности.
"У нас представитель Виткофф привлечен, потому что отвечает за российское направление, я отвечаю за украинское и европейское. Мы делаем это для скорости [в мирном урегулировании]", – заявил Келлог.
По его словам, американской администрацией отведено 180 дней для привлечения всех сторон к мирному процессу, предусматривающему установление долгосрочного мира с сохранением суверенитета Украины и гарантированием того, что война не начнется снова.
С самого начала Трамп объявил Келлога спецпредставителем по Украине и России, в то же время Виткофф до недавнего времени занимался вопросом Ближнего Востока. После разговора с диктатором Владимиром Путиным президент США объявил состав американской переговорной группы с Россией: в нее вошел Виткофф, но не был включен Келлог.
- Вечером 11 февраля в Москву прилетел спецпосланник Трампа Виткофф и между США и Россией произошел обмен заключенными. Виткофф – миллиардер и друг Трампа, которого он назначил спецпосланником по Ближнему Востоку. В то же время, уже тогда издание NYT сообщило, что президент США тайно уполномочил бизнесмена заниматься вопросом войны России против Украины.
- Ведущий Fox News утверждал, что во время визита в Москву Виткофф мог иметь более чем трехчасовой разговор с Путиным.