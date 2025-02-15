Зеленский: РФ должна отойти на линию полномасштабного вторжения, это будет успех Трампа

Украина должна вытеснить россиян со своей территории с использованием дипломатии и вместе со своими партнерами, но не проиграть, отметил президент

Владимир Зеленский (Фото: SVEN HOPPE/EPA)

Россияне должны отойти минимум на линию разграничения, которая была перед полномасштабным вторжением, это поможет президенту США Дональду Трампу добиться успеха. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью интернет-медиа Newsmax.

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Украина понимает, что у нее нет сил для вытеснения россиян со всей своей территории и она должна сделать это с использованием дипломатии и вместе со своими партнерами, но не проиграть, отметил глава государства.

Поэтому, считает президент, россиян должны отойти как минимум к линии разграничения, находившейся на момент полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

"В противном случае, вы знаете, я думаю, что ему [Трампу] очень нужен успех, а иначе, вы знаете, все скажут, что это была линия [разграничения] Байдена, а это линия Трампа. Я думаю, что ему нужен успех, и нам нужен успех, и мы ему доверяем. Надеюсь, что он будет на нашей стороне", – подытожил Зеленский.