Зеленский: РФ должна отойти на линию полномасштабного вторжения, это будет успех Трампа
Россияне должны отойти минимум на линию разграничения, которая была перед полномасштабным вторжением, это поможет президенту США Дональду Трампу добиться успеха. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью интернет-медиа Newsmax.
Украина понимает, что у нее нет сил для вытеснения россиян со всей своей территории и она должна сделать это с использованием дипломатии и вместе со своими партнерами, но не проиграть, отметил глава государства.
Поэтому, считает президент, россиян должны отойти как минимум к линии разграничения, находившейся на момент полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.
"В противном случае, вы знаете, я думаю, что ему [Трампу] очень нужен успех, а иначе, вы знаете, все скажут, что это была линия [разграничения] Байдена, а это линия Трампа. Я думаю, что ему нужен успех, и нам нужен успех, и мы ему доверяем. Надеюсь, что он будет на нашей стороне", – подытожил Зеленский.
- В октябре 2024 года глава Офиса президента Ермак заявил, что для начала переговоров с Россией требуется возвращение линии разграничения до полномасштабного вторжения – и после этого Украина будет говорить о том, как вернуться к границам 1991 года.
- Зеленский считает вполне возможным завершить российско-украинскую войну в 2025 году, Украина над этим работает.