Зеленський: Росіяни мають відійти мінімум на лінію повномасштабного вторгнення, це буде успіх Трампа
Росіяни мають відійти мінімум на лінію розмежування, що була перед повномасштабним вторгненням, це допоможе президенту США Дональду Трампу досягнути успіху. Про це заявив український лідер Володимир Зеленський в інтерв'ю інтернет-медіа Newsmax.
Україна розуміє, що в неї немає сил для витіснення росіян з усієї своєї території, і вона повинна зробити це з використанням дипломатії та разом зі своїми партнерами, але не програти, зазначив голова держави.
Тому, вважає президент, росіяни мають відійти щонайменше до лінії розмежування, що була на момент повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.
"В іншому випадку, ви знаєте, я думаю, що йому [Трампу] дуже потрібен успіх, а інакше, ви знаєте, усі скажуть, що це була лінія [розмежування] Байдена, а це лінія Трампа. Я думаю, що йому потрібен успіх, і нам потрібен успіх, і ми йому довіряємо. Сподіваюся, що він буде на нашому боці", – підсумував Зеленський.
- У жовтні 2024 року голова Офісу президента Єрмак заявив, що для початку переговорів із Росією потрібно повернення лінії розмежування до повномасштабного вторгнення – і після цього Україна говоритиме про те, як повернутися до кордонів 1991 року.
- Зеленський вважає цілком можливим завершити російсько-українську війну у 2025 році, Україна над цим працює.