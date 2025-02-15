Зеленський: Росіяни мають відійти мінімум на лінію повномасштабного вторгнення, це буде успіх Трампа

Україна повинна витіснити росіян зі своєї території з використанням дипломатії та разом зі своїми партнерами, але не програти, зазначив президент

Володимир Зеленський (Фото: SVEN HOPPE / EPA)

Росіяни мають відійти мінімум на лінію розмежування, що була перед повномасштабним вторгненням, це допоможе президенту США Дональду Трампу досягнути успіху. Про це заявив український лідер Володимир Зеленський в інтерв'ю інтернет-медіа Newsmax.

Україна розуміє, що в неї немає сил для витіснення росіян з усієї своєї території, і вона повинна зробити це з використанням дипломатії та разом зі своїми партнерами, але не програти, зазначив голова держави.

Тому, вважає президент, росіяни мають відійти щонайменше до лінії розмежування, що була на момент повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

"В іншому випадку, ви знаєте, я думаю, що йому [Трампу] дуже потрібен успіх, а інакше, ви знаєте, усі скажуть, що це була лінія [розмежування] Байдена, а це лінія Трампа. Я думаю, що йому потрібен успіх, і нам потрібен успіх, і ми йому довіряємо. Сподіваюся, що він буде на нашому боці", – підсумував Зеленський.