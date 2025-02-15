Зеленський: Не знімаю членство України в НАТО, але найвпливовіший член Альянсу – Путін

Президент нагадав, що у разі відмови союзників прийняти Україну в НАТО, слід буде створити НАТО в Україні

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/RONALD WITTEK)

Президент Володимир Зеленський, виступаючи на Мюнхенській безпековій конференції, наполягає, що членство України у НАТО буде найкращою гарантією безпеки. У протилежному випадку потрібно побудувати НАТО всередині України.

"Серцем будь-яких гарантій безпеки для України має бути членство в НАТО. А якщо не членство в НАТО тоді умови, які дозволяють нам створити ще одне НАТО. Ще один Альянс. Просто тут, в Україні", – сказав глава держави.

Водночас Зеленський вважає, що "найвпливовішим членом НАТО" сьогодні є російський диктатор Володимир Путін, оскільки його забаганки здатні блокувати рішення Альянсу.

"Я також не зніматиму питання членства України в НАТО з порядку денного. Але зараз найвпливовішим членом НАТО, здається, є Путін – тому що його забаганки здатні блокувати рішення НАТО. І це при тому, що саме українська армія зупинила Росію – не країна НАТО, не війська НАТО, а лише наш народ і армія", – висловився президент.