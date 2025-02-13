"Так що дешевше?". Зеленський порівняв гарантії безпеки: Україна в НАТО чи НАТО в Україні

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив під час відвідування Хмельницької АЕС, що не обговорював з американським колегою Дональдом Трампом членство України у НАТО. Водночас він знову перерахував імовірні гарантії безпеки, серед яких детальніше згадав про можливість створення Альянсу всередині країни.

"Без гарантій безпеки не можна. А що це – гарантії безпеки? Сильна зброя, ракети? Ядерна зброя? Сильна зброя, якийсь стримувальний пакет. Або, як я вже сказав, будуватимемо НАТО в Україні. І тоді так: зброя від вас [американських та європейських союзників], контингент від вас", – сказав глава держави.

За його словами, контингент військ НАТО на території України в такому випадку має передбачати не 5000-7000 осіб, а 100 000.

Зеленський наголосив, що готовий говорити про це на Мюнхенській безпековій конференції, хоча й "не так відкрито".

"А якщо правильно казати, що у нас дефіцит $40 млрд [держбюджету], і сьогодні всі допомагають, щоб у нас були ці $40 млрд. Це армія при 110 бригадах і понад 800 000 людей. А якщо навпроти Росія і ще вони збільшаться, як ми вважаємо, на 150 000 осіб, то це означає, що нам потрібно буде збільшитись у півтора раза щонайменше. Тобто беремо $40 млрд дефіциту й ще до них додати $15-$20 млрд. Що дешевше: НАТО чи це?", – висловився він.