"Что дешевле?". Зеленский сравнил гарантии безопасности: Украина в НАТО или НАТО в Украине

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил во время посещения Хмельницкой АЭС, что не обсуждал с американским коллегой Дональдом Трампом членство Украины в НАТО. В то же время он снова перечислил вероятные гарантии безопасности, среди которых подробнее упомянул о возможности создания Альянса внутри страны.

"Без гарантий безопасности нельзя. А что это – гарантии безопасности? Сильное оружие, ракеты? Ядерное оружие? Сильное оружие, какой-то сдерживающий пакет. Или, как я уже сказал, будем строить НАТО в Украине. И тогда так: оружие от вас [американских и европейских союзников], контингент от вас", – сказал он.

По его словам, контингент войск НАТО на территории Украины в таком случае должен предусматривать не 5000-7000 человек, а 100 тысяч.

Зеленский подчеркнул, что готов говорить об этом на Мюнхенской конференции безопасности, хотя и "не так открыто".

"А если правильно говорить, что у нас дефицит $40 млрд [госбюджета], и сегодня все помогают, чтобы у нас были эти $40 млрд. Это армия при 110 бригадах и более 800 000 человек. А если напротив Россия и еще они увеличатся, как мы считаем, на 150 000 человек, то это означает, что нам нужно будет увеличиться в полтора раза как минимум. То есть берем $40 млрд дефицита и еще к ним добавить $15-$20 млрд. Что дешевле: НАТО или это?", – высказался он.