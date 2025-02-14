Зеленський: Поки Україна не в НАТО, їй потрібна 1,5-мільйонна армія

Якщо Україна не в НАТО, або допоки вона не в НАТО, вона повинна мати саме таку армію, яка спроможна захистити

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/MICHAEL BUHOLZER)

Президент Володимир Зеленський заявив, що до вступу України в НАТО країні необхідна армія чисельністю 1,5 млн осіб для ефективного протистояння Росії. Про це він сказав журналістам на Мюнхенській безпековій конференції.

Глава держави підкреслив, що без членства в НАТО Україні слід будувати систему безпеки спільно з Європою, і важливо, щоб європейські лідери це розуміли.

"Якщо ми не в НАТО, або допоки ми не в НАТО, ми маємо мати саме таку армію, яка спроможна захистити. Це відповідна зброя. НАТОвська. І відповідна кількість воїнів. Наших, українських. Але що це за кількість? Я вам просто говорю цифри, які ми розуміємо з усіма військовими. Це буде армія у 1,5 млн", – сказав Зеленський.

Напередодні Зеленський порівняв, що "дешевше" для західних союзників, – вступ України в НАТО чи створення НАТО в Україні. За його словами, у другому випадку контингент військ НАТО на території України має передбачати не 5000-7000 осіб, а 100 000.