Зеленський: Миротворчий контингент може складатися лише з українців, питання в озброєнні

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова не тільки на європейський миротворчий контингент, але й на український. Водночас цим військовим потрібне західне озброєння, сказав він журналістам на Мюнхенській безпековій конференції.

Глава держави наголосив, що Україні "дуже потрібні гарантії безпеки від США".

"Коли ми говоримо про контингент, звучало запитання, чи готові ми на контингент європейський. Я сказав, що ми готові на контингент, який складається навіть виключно з українців. Питання – яке оснащення? Якщо у нас 150–160 літаків F-16, 25+ систем Patriot – для чого нам команди США або європейців? Якщо питання в громадянстві – воно не стоїть. США потрібні як союзники", – сказав він.

Напередодні Зеленський порівняв, що "дешевше" для західних союзників – вступ України в НАТО чи створення НАТО в Україні. За його словами, у другому випадку контингент військ НАТО на території України має передбачати не 5000-7000 осіб, а 100 000.