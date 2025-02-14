Зеленский: Миротворческий контингент может состоять из украинцев, вопрос в вооружении

Накануне президент заявил, что контингент войск НАТО на территории Украины должен предусматривать не 5000-7000 человек, а 100 000

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова не только на европейский миротворческий контингент, но и украинский. В то же время этим военным нужно западное вооружение, сказал он журналистам на Мюнхенской конференции безопасности.

Глава государства подчеркнул, что Украине "очень нужны гарантии безопасности от США".

"Когда мы говорим о контингенте, звучал вопрос, готовы ли мы на контингент европейский. Я сказал, что мы готовы на контингент, который состоит даже исключительно из украинцев. Вопрос – какое оснащение? Если у нас 150-160 самолетов F-16, 25+ систем Patriot – для чего нам команды США или европейцев? Если вопрос в гражданстве – он не стоит. США нужны как союзники", – сказал он.

Накануне Зеленский сравнил, что "дешевле" для западных союзников – вступление Украины в НАТО или создание НАТО в Украине. По его словам, во втором случае контингент войск НАТО на территории Украины должен предусматривать не 5000-7000 человек, а 100 000.