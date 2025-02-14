Зеленский: Путин может пойти с войной на страны НАТО уже в следующем году

Зеленский считает, что российская группировка из Беларуси может пойти как в Украину, так и, например, в Польшу или страны Балтии

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА / VOLODYMYR TARASOV)

Россия может начать войну против стран НАТО в следующем году. Об этом президент Владимир Зеленский заявил журналистам на Мюнхенской конференции безопасности.

"Уже в этом году Россия подготовит 15 дивизий для тренировки и усугубления ситуации на Беларуском направлении. Мы думаем, что они все будут на территории Беларуси или частично. Это будет 100 000 – 150 000 человек. И я не уверен, что эта группировка пойдет в Украину", – сказал он.

Зеленский считает, что российская группировка может пойти как в Украину, так и, например, в Польшу или страны Балтии.

"Я считаю, что это его цель [Путина]. Я считаю, по оценкам разведки, что он может пойти с войной на НАТО уже в следующем году", – сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что не имеет 100-процентной уверенности в этом, но лучший способ помешать этим планам – предоставить Украине гарантии безопасности.