Зеленский: Путин может пойти с войной на страны НАТО уже в следующем году
Россия может начать войну против стран НАТО в следующем году. Об этом президент Владимир Зеленский заявил журналистам на Мюнхенской конференции безопасности.
"Уже в этом году Россия подготовит 15 дивизий для тренировки и усугубления ситуации на Беларуском направлении. Мы думаем, что они все будут на территории Беларуси или частично. Это будет 100 000 – 150 000 человек. И я не уверен, что эта группировка пойдет в Украину", – сказал он.
Зеленский считает, что российская группировка может пойти как в Украину, так и, например, в Польшу или страны Балтии.
"Я считаю, что это его цель [Путина]. Я считаю, по оценкам разведки, что он может пойти с войной на НАТО уже в следующем году", – сказал глава государства.
Зеленский подчеркнул, что не имеет 100-процентной уверенности в этом, но лучший способ помешать этим планам – предоставить Украине гарантии безопасности.
- 5 февраля 2025 года Зеленский заявил, что в 2025 году Путин разместит свои войска в Беларуси для втягивания в войну Польши и стран Балтии.
- 8 февраля президент сообщил, что российская оккупационная армия увеличивает свою численность еще более чем на 100 000 человек, создавая новые дивизии и развивая военные производства.