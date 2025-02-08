Зеленский: Путин увеличивает численность своей армии еще на 100 000 человек
Российская оккупационная армия увеличивает свою численность еще более чем на 100 000 человек, создавая новые дивизии и развивая военные производства. Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.
"Сейчас мы знаем – наша разведка нам докладывает, – что россияне создают новые дивизии, новые военные производства развивают. Очевидно, будет и дальше расширяться их сотрудничество с Северной Кореей", – сказал он.
По словам Зеленского, Россия также распространяет военные технологии, в том числе касающиеся дронов в КНДР.
"И это означает простую вещь: Путин готовится совсем не к переговорам, не к наступлению мира, а к продолжению войны, и не только против нас, против Украины. Они сейчас увеличивают свою армию еще более чем на 100 000 солдат", – заявил глава государства, добавив, что об этом должны знать все союзники Украины.
- 6 февраля 2025 года главком Сырский заявил, что российская оккупационная армия создала войско беспилотных систем ВС РФ. Она хочет привлечь 210 000 военнослужащих в составе 277 воинских частей и подразделений этого рода войск к 2030 году.