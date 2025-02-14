Зеленський: Путін може піти з війною на країни НАТО вже наступного року

Зеленський вважає, що російське угруповання з Білорусі може піти як в Україну, так і, наприклад, у Польщу чи країни Балтії

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА / VOLODYMYR TARASOV)

Росія може розпочати війну проти країн НАТО наступного року. Про це президент Володимир Зеленський заявив журналістам на Мюнхенській безпековій конференції.

"Вже цього року Росія підготує 15 дивізій для тренування та посилення ситуації на Білоруському напрямку. Ми думаємо, що вони всі будуть на території Білорусі або частково. Це буде 100 000 – 150 000 осіб. І я не впевнений, що це угруповання піде в Україну", – сказав він.

Зеленський вважає, що російське угруповання може піти як в Україну, так і, наприклад, у Польщу чи країни Балтії.

"Я вважаю, що це його мета [Путіна]. Я вважаю, за оцінками розвідки, що він може піти з війною на НАТО вже наступного року", – сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що не має 100-відсоткової впевненості в цьому, але найкращий спосіб завадити цим планам – надати Україні гарантії безпеки.