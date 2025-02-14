Зеленский: Пока Украина не в НАТО, ей нужна 1,5-миллионная армия

Если Украина не в НАТО, или до тех пор, пока она не в НАТО, она должна иметь именно такую армию, которая способна защитить

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/MICHAEL BUHOLZER)

Президент Владимир Зеленский заявил, что для вступления Украины в НАТО стране необходима армия численностью 1,5 млн человек для эффективного противостояния России. Об этом он сказал журналистам на Мюнхенской конференции безопасности.

Глава государства подчеркнул, что без членства в НАТО Украине следует строить систему безопасности совместно с Европой, и важно, чтобы европейские лидеры это понимали.

"Если мы не в НАТО, или пока мы не в НАТО, мы должны иметь именно такую армию, которая способна защитить. Это соответствующее оружие. НАТОвское. И соответствующее количество воинов. Наших, украинских. Но что это за количество? Я вам просто говорю цифры, которые мы понимаем со всеми военными. Это будет армия в 1,5 млн" – сказал Зеленский.

Накануне Зеленский сравнил, что "дешевле" для западных союзников, – вступление Украины в НАТО или создание НАТО в Украине. По его словам, во втором случае контингент войск НАТО на территории Украины должен предусматривать не 5000-7000 человек, а 100 000.