Зеленский: Не снимаю членство Украины в НАТО, но самый влиятельный член Альянса – Путин

Президент напомнил, что в случае отказа союзников принять Украину в НАТО, нужно будет создать НАТО в Украине

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/RONALD WITTEK)

Президент Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции безопасности, настаивает, что членство Украины в НАТО будет наилучшей гарантией безопасности. В противном случае нужно построить НАТО внутри Украины.

"Сердцем любых гарантий безопасности для Украины должно быть членство в НАТО. А если не членство в НАТО, тогда условия, которые позволяют нам создать еще одно НАТО. Еще один Альянс. Просто здесь, в Украине", – сказал глава государства.

В то же время Зеленский считает, что "самым влиятельным членом НАТО" сегодня является российский диктатор Владимир Путин, поскольку его прихоти способны блокировать решения Альянса.

"Я также не буду снимать вопрос членства Украины в НАТО с повестки дня. Но сейчас самым влиятельным членом НАТО, кажется, является Путин – потому что его прихоти способны блокировать решения НАТО. И это при том, что именно украинская армия остановила Россию – не страна НАТО, не войска НАТО, а только наш народ и армия", – сказал президент.