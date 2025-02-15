Зеленский: Не снимаю членство Украины в НАТО, но самый влиятельный член Альянса – Путин
Президент Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции безопасности, настаивает, что членство Украины в НАТО будет наилучшей гарантией безопасности. В противном случае нужно построить НАТО внутри Украины.
"Сердцем любых гарантий безопасности для Украины должно быть членство в НАТО. А если не членство в НАТО, тогда условия, которые позволяют нам создать еще одно НАТО. Еще один Альянс. Просто здесь, в Украине", – сказал глава государства.
В то же время Зеленский считает, что "самым влиятельным членом НАТО" сегодня является российский диктатор Владимир Путин, поскольку его прихоти способны блокировать решения Альянса.
"Я также не буду снимать вопрос членства Украины в НАТО с повестки дня. Но сейчас самым влиятельным членом НАТО, кажется, является Путин – потому что его прихоти способны блокировать решения НАТО. И это при том, что именно украинская армия остановила Россию – не страна НАТО, не войска НАТО, а только наш народ и армия", – сказал президент.
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- 13 февраля Зеленский сравнил, что "дешевле" для западных союзников – вступление Украины в НАТО или создание НАТО в Украине. По его словам, во втором случае контингент войск НАТО на территории Украины должен предусматривать не 5000-7000 человек, а 100 000.