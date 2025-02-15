Келлог: Спецпосланець Трампа Віткофф займається Росією, а я – Україною та Європою

За словами посадовця, це робиться для швидкості у мирному врегулюванні

Кіт Келлог (Фото: SARAH SILBIGER / EPA)

Спецпосланець президента США Кіт Келлог повідомив, що він займається українським на європейським напрямками, а його колега Стів Віткофф – російським. Про це він заявив на українському ланчі з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки.

"У нас представник Віткофф залучений, тому що відповідає за російський напрямок, я відповідаю за український і європейський. Ми робимо це для швидкості [у мирному врегулюванні]", – заявив Келлог.

За його словами, американською адміністрацією відведено 180 днів для залучення усіх сторін до мирного процесу, котрий передбачає встановлення довготривалого миру зі збереженням суверенітету України та гарантуванням того, що війна не почнеться знову.

З самого початку Трамп оголосив Келлога спецпредставником по Україні та Росії, водночас Віткофф до недавнього часу опікувався питанням Близького Сходу. Після розмови з диктатором Володимиром Путіним президент США оголосив склад американської переговірної групи з Росією: до неї увійшов Віткофф, але не був включений Келлог.