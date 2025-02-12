Спецпосланець Трампа Віткофф міг говорити з Путіним понад три години – Fox News

Володимир Путін (Фото: EPA)

Спецпосланець президента США Стів Віткофф міг мати понад тригодинну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, стверджує ведучий телеканалу Fox News Шон Ханніті.

Таку заяву він зробив під час інтерв'ю з державним секретарем Марком Рубіо та Адамом Белером, спецпредставником адміністрації Дональда Трампа з питань заручників.

"Стів Віткофф, судячи з усього, мав зустріч з Володимиром Путіним, що тривала три з половиною години, і привозить додому цього заручника [Марка Фогеля]", – заявив Ханніті.

У відповідь Рубіо не зреагував на ці дані. Офіційно Білий дім не коментував таку інформацію.

Видання The New York Times з посиланням на свої джерела заявляло, що спецпосланець Трампа мав прямі переговори з близькими соратниками російського диктатора перед своїм візитом до Москви.