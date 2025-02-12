Спецпосланець Трампа Віткофф міг говорити з Путіним понад три години – Fox News
Спецпосланець президента США Стів Віткофф міг мати понад тригодинну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, стверджує ведучий телеканалу Fox News Шон Ханніті.
Таку заяву він зробив під час інтерв'ю з державним секретарем Марком Рубіо та Адамом Белером, спецпредставником адміністрації Дональда Трампа з питань заручників.
"Стів Віткофф, судячи з усього, мав зустріч з Володимиром Путіним, що тривала три з половиною години, і привозить додому цього заручника [Марка Фогеля]", – заявив Ханніті.
У відповідь Рубіо не зреагував на ці дані. Офіційно Білий дім не коментував таку інформацію.
Видання The New York Times з посиланням на свої джерела заявляло, що спецпосланець Трампа мав прямі переговори з близькими соратниками російського диктатора перед своїм візитом до Москви.
- Ввечері 11 лютого між США та Росією відбувся обмін в'язнями – до Америки повернувся Марк Фогель, що жив у Росії та викладав в англо-американській школі у Москві. Його затримали у 2021 році з медичним канабісом, а згодом засудили до 14 років ув'язнення.
- За американським громадянином до Росії літав спецпредставник Трампа з питань Близького Сходу, його друг та мільярдер Віткофф. NYT стверджує, що президент США таємно уповноважив бізнесмена займатися питанням війни Росії проти України.