Спецпосланець Трампа Келлог говоритиме з президентом Польщі Дудою про Україну
18 лютого у Варшаві відбудеться зустріч між спецпредставником президента США Кітом Келлогом та польським лідером Анджеєм Дудою. Про це повідомив голова Бюро міжнародної політики Канцелярії президента Польщі Войцех Коларський в ефірі польського радіо RMF24.
Коларський зазначив, що на зустрічі з Келлогом "президент повторить те, що говорив уже давно",
"Росія не може виграти цю війну. Вона не може досягти успіху", – передав чиновник.
За його словами, у розмові була зацікавлена саме американська сторона.
Келлог хоче знати позицію Дуди стосовно мирних переговорів у російсько-українській війні, повідомив Коларський.
Захід має відбутися у другій половині дня у президентському палаці.
- З 14 лютого Келлог брав участь у Мюнхенський безпековій конференції разом з іншими посадовцями США. Також запланований візит спецпредставника до Києва: під час нього він орієнтуватиметься на результати переговорів між віцепрезидентом Штатів Венсом та українським лідером Зеленським.
- Міністр закордонних справ Польщі Сікорський заявив, що Келлог поділився з деякими європейськими союзниками переговорною тактикою щодо України.