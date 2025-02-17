Спецпосланець Трампа Келлог говоритиме з президентом Польщі Дудою про Україну

У польського лідера заявили, що у розмові була зацікавлена саме американська сторона

Кіт Келлог (Фото: BORIS ROESSLER / EPA)

18 лютого у Варшаві відбудеться зустріч між спецпредставником президента США Кітом Келлогом та польським лідером Анджеєм Дудою. Про це повідомив голова Бюро міжнародної політики Канцелярії президента Польщі Войцех Коларський в ефірі польського радіо RMF24.

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Коларський зазначив, що на зустрічі з Келлогом "президент повторить те, що говорив уже давно",

"Росія не може виграти цю війну. Вона не може досягти успіху", – передав чиновник.

За його словами, у розмові була зацікавлена саме американська сторона.

Келлог хоче знати позицію Дуди стосовно мирних переговорів у російсько-українській війні, повідомив Коларський.

Захід має відбутися у другій половині дня у президентському палаці.