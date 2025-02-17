Спецпосланець Трампа Келлог обговорив з союзниками по НАТО мир для України

Посадовець консультувався щодо спільної роботи для забезпечення справедливого та тривалого миру в Україні

Кіт Келлог та Марк Рютте (Фото: X генсека НАТО)

Спецпосланець президента США Кіт Келлог мав зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та представниками країн-членів Альянсу у Брюсселі.

17 лютого Келлог консультувався з союзниками по НАТО щодо спільної роботи для забезпечення справедливого та тривалого миру в Україні, написав Рютте у X.

"Нам потрібно багато зробити, і ми будемо тісно співпрацювати, аби досягти закінчення війн та стійкої безпеки для всіх нас", – зазначив генсек Альянсу.

Фото: X / Mark Rutte