Спецпосланець Трампа Келлог обговорив з союзниками по НАТО мир для України
Спецпосланець президента США Кіт Келлог мав зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та представниками країн-членів Альянсу у Брюсселі.
17 лютого Келлог консультувався з союзниками по НАТО щодо спільної роботи для забезпечення справедливого та тривалого миру в Україні, написав Рютте у X.
"Нам потрібно багато зробити, і ми будемо тісно співпрацювати, аби досягти закінчення війн та стійкої безпеки для всіх нас", – зазначив генсек Альянсу.
- 15 лютого Келлог заявив, що під час свого візиту до України він орієнтуватиметься на результати переговорів між віцепрезидентом США Венсом і Зеленським.
- Візит Келлога до України очікується 20 лютого, український лідер хоче відвідати з ним фронт.
- Перед поїздкою до України спецпосланець Трампа відвідає Варшаву та обговорюватиме питання мирних переговорів з президентом Дудою.