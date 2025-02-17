Перед саммитом в Париже Макрон побеседовал с Трампом
Президент Франции Эмманюэль Макрон и его американский коллега Дональд Трамп имели телефонный разговор перед началом чрезвычайного саммита европейских лидеров в Париже. Об этом сообщили в офисе французского лидера, передаёт издание Politico.
Разговор произошел за несколько минут до того, как Макрон приветствовал европейских высокопоставленных лиц Европы, прибывших на международное мероприятие.
В офисе президента Франции отметили, что "откровенный разговор" Макрона и Трампа длился 20 минут.
Других подробностей разговора не приводится.
В саммите в Париже принимают участие главы правительств Германии, Италии, Испании, Великобритании, Дании, Польши и Нидерландов, а также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Антониу Кошта и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
- 17 февраля в Париже президент Макрон проводит экстренный саммит лидеров стран Европы, чтобы обсудить безопасность на континенте и российско-украинскую войну.
- Глава польской дипломатии Сикорский объяснял, что на мероприятии европейские лидеры "очень серьезно" обсудят проблемы, которые ставит перед ними президент США Трамп. О проведении встречи стало известно на Мюнхенской конференции, во время которой вице-президент Штатов Вэнс раскритиковал Европу в своей речи.
- Накануне встречи британский премьер Стармер заявил о готовности разместить войска в Украине для обеспечения гарантий безопасности и выполнения мирного соглашения. Его польский коллега Туск сообщил, что Польша не планирует отправлять своих военных на украинскую территорию, но будет поддерживать страны, готовые предоставить такие гарантии.