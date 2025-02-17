Перед саммитом в Париже Макрон побеседовал с Трампом

В офисе президента Франции отметили, что "откровенный разговор" длился 20 минут

Эмманюэль Макрон (Фото: Filip Singer/EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон и его американский коллега Дональд Трамп имели телефонный разговор перед началом чрезвычайного саммита европейских лидеров в Париже. Об этом сообщили в офисе французского лидера, передаёт издание Politico.

Разговор произошел за несколько минут до того, как Макрон приветствовал европейских высокопоставленных лиц Европы, прибывших на международное мероприятие.

В офисе президента Франции отметили, что "откровенный разговор" Макрона и Трампа длился 20 минут.

Других подробностей разговора не приводится.

В саммите в Париже принимают участие главы правительств Германии, Италии, Испании, Великобритании, Дании, Польши и Нидерландов, а также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Антониу Кошта и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.